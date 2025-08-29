© Kremlin.ru

Европейский союз рассматривает амбициозный план по развертыванию военной учебной миссии непосредственно на территории Украины после прекращения огня и стремится разблокировать €6.6 млрд на вооружение для Киева. Однако, как сообщает Politico, обе эти инициативы могут быть обрушены одним человеком — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

После неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Копенгагене, главный дипломат блока Кая Каллас заявила о "широкой поддержке" идеи расширения мандата военной миссии ЕС для обучения и консультирования украинских солдат внутри страны после любого перемирия.

Однако для изменения мандата миссии требуется единогласное решение всех 27 столиц ЕС, что автоматически дает Венгрии право вето.

Та же проблема касается и денег. Большинство стран ЕС, за исключением Венгрии, настаивают на использовании оставшихся в Европейском фонде мира €6.6 млрд для финансирования поставок оружия Украине. Но Будапешт уже несколько месяцев блокирует это решение.

"Все страны сегодня поднимали вопрос о разблокировке. Вы можете не участвовать, но позвольте другим это сделать", — процитировало издание слова Каи Каллас, выразившей общее разочарование.

В отчаянной попытке повлиять на Орбана, союзника Дональда Трампа, Каллас даже предложила, что эти деньги могут быть использованы для прямой закупки американского оружия для Украины. Тем не менее, пока оба ключевых плана Европы по усилению поддержки Киева находятся в заложниках у позиции одного государства.