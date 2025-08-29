Трамп выступил с неожиданной идеей по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что изначально с данной идей выступила РФ. Впервые это предложение прозвучало во время переговоров Москвы и Киева весной 2022 года.

«Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта Украины в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе», — говорится в тексте.

При этом в Белом доме информацию о таких дискуссиях опровергают. Кроме того FT указал, что против китайских миротворцев выступают европейские страны и сам Зеленский.