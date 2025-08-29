В Турции потребовали от международных организаций наказать Израиль

Парламент Турции призвал приостановить членство Израиля в ООН и в других международных организациях из-за политики в Газе. Об этом говорится в резолюции законодательного органа ближневосточной страны, передает ТАСС.

«Мы призываем все национальные парламенты прекратить военные и торговые отношения с Израилем, немедленно предпринять действия, направленные на срыв эмбарго в отношении Палестины», — говорится в документе.

Резолюцию подписал спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

29 августа Турция прекратила торговлю с Израилем на фоне массированных ударов Армии обороны Израиля по городу Газа. Причиной такой политики глава МИД Турции Хакан Фидан назвал план депортации палестинцев из сектора Газа. Помимо этого, турецким судам было запрещено заходить в израильские порты, а воздушное пространство Турции было закрыто для израильских самолетов.

В мае 2024 года турецкое правительство прекратило прямую торговлю с Израилем. Однако, по данным Центрального статистического бюро Израиля, за первые пять месяцев 2025 года Турция экспортировала в Израиль товаров на сумму $393,7 млн.