Иран отверг план "евротройки" по ядерной сделке
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран открыт для честных переговоров по ядерной сделке (СВПД), но не будет вести их под угрозами и отвергает план европейской "тройки" (Великобритания, Германия, Франция) из-за "нереалистичных предварительных условий". Вместо этого он поддержал предложение России и Китая о коротком техническом продлении резолюции 2231 СБ ООН.
В ходе выступления перед журналистами в штаб-квартире ООН Иравани назвал план "евротройки" "лицемерным шагом". "Они требуют условий, которые должны быть результатом переговоров, а не их отправной точкой", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что Иран "никогда не поддастся" тактике давления, которая, по его словам, призвана "навязывать и диктовать", а не решать проблемы.
В качестве конструктивной альтернативы постпред Ирана поддержал предложение России и Китая.
"Мы поддерживаем предоставление дипломатии большего времени для достижения нового понимания и новой сделки. Предложение России и Китая о коротком техническом продлении резолюции 2231 является практическим шагом в этом направлении", - заявил Иравани.
Он также назвал решение европейских стран "безрассудным" и "провокационной эскалацией", которая подрывает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ и ставит под угрозу международный мир и безопасность.
В четверг Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.
Ядерная сделка
Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году во время своего первого срока.
Предыдущий глава американской администрации Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года вели переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, но они завершились безрезультатно.