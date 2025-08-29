Зеленский напомнил Трампу о сроках для ответа РФ на предложение по Украине

Владимир Зеленский напомнил президенту США Дональду Трампу о названных им сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский отметил, что Трамп говорил о сроках в «две-три недели».

«Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — сказал Зеленский на брифинге.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп недоволен развитием событий на Украине, но не удивлён ими.