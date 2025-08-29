Мерц рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине

Конфликт на Украине будет длиться «еще много месяцев». Такое мнение на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

По его словам, Запад «в любом случае должен быть подготовлен» к затяжному конфликту.

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев», — считает Мерц.

Канцлер ФРГ добавил, что подготовка к этому сценарию ведется в тесной координации с европейскими партнерами, американцами и «коалицией желающих».

Ранее Мерц допустил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Данные слова он никак не объяснил. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что Путин готов встретиться с Зеленским, но для этого необходимо проработать ряд вопросов.