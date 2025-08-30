Известный кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте РФ Владимире Путине.

В своём микроблоге в социальной сети Х она ответил на её голословные обвинения в адрес российского лидера в гибридных атаках на европейские страны, передаёт РИА Новости.

«И не забудьте взорвать «Северный поток». Подождите-ка», – с иронией написал Христофору.

Как сообщала «Свободная Пресса», накануне, выступая в Латвии, фон дер Ляйен обвинила Путина в атаках мигрантами на страны ЕС, назвав президента РФ «хищником».

Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о президенте России

По её словам, риски, о которых Европу якобы предупреждали Латвия и другие страны Прибалтики, к сожалению, материализовались.