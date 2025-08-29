Задержанная сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику

Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым состояла в любовной связи. Об этом сообщает Factor.am со ссылкой на источники.

Отмечается, что Алексанян задержали более месяца назад в аэропорту «Звартноц». Во время допроса она сообщила, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна.

«Было установлено, что она состояла в любовной связи с азербайджанцем, которому передавала важную информацию», — говорится в тексте.

Согласно информации Factor.am, несмотря на слова Алексанян, в ходе предварительного расследования никаких данных о ее возможных сообщниках получено не было. Также портал опроверг сообщения о том, что обвиняемая являлась высокопоставленным должностным лицом в МИД и консулом Армении за рубежом. В отношении Алексанян возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, она находится под арестом.