В Армении сотрудника МИД заподозрили в шпионаже

В Армении сотрудника Министерства иностранных дел заподозрили в шпионаже. Республиканский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о государственной измене.

Подозреваемый арестован, пишет пресс-служба СК.

Следователи ещё 20 июня получили от Службы национальной безопасности сообщения о преступлении.

«Данное лицо не являлось высокопоставленным должностным лицом и... консулом Республики Армения за рубежом», — заявили в СК.

Как утверждается, сотрудник МИД «создал условия для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, содержащими государственную тайну», а также оказал «содействие в осуществлении враждебной деятельности».