Макрон отказался уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии голосования о доверии правительству, которое пройдет 8 сентября, заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что 8 сентября на внеочередной сессии парламента будет поставлен вопрос о доверии правительству. Причиной голосования стало недовольство населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год.

Во Франции сделали заявление об отставке Макрона

«Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определенному мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца», — сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Напомним, что срок полномочий действующего президента Франции истекает в 2027 году.