Politico: Уиткофф стал пользоваться на встречах услугами переводчика Госдепа
Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф стал пользоваться услугами переводчика Госдепартамента во время официальных встреч после критики. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.
В мае газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Белом доме писала, что спецпосланник самостоятельно принимает участие во встречах на высоком уровне и иногда прибегает к услугам кремлевских переводчиков, нарушая дипломатическую процедуру.
Однако сейчас, как заявили источники Politico, ситуация изменилась.