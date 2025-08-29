Рубио заявил, что USAID официально закрывается

Агентство США по международному развитию (USAID) закрывается. Об этом в соцсети X заявил глава госдепа США Марко Рубио.

«Поскольку небольшой набор основных программ был передан Государственному департаменту, USAID официально закрывается», — отметил он.

Как сообщил Рубио, с января администрация президента США Дональда Трампа сэкономила налогоплательщикам «десятки миллиардов долларов».

Рубио также сообщал ранее , что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

В июне стало известно, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.