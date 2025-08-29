Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев открыт для прямых переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готов обсуждать широкий спектр вопросов. Об этом политик высказался после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в пятницу, 29 августа.

© Соцсети

Ермак встретился с Уиткоффом в Киеве один на один, чтобы информация о разговоре не ушла в соцсети.

По словам представителя киевского режима, Зеленский готов к разговору с Путиным и обсуждению различных вопросов.

Ранее сам украинский лидер заявил, что двухнедельный дедлайн, который президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Путину, истекает в понедельник, 1 сентября.

Западные чиновники обрушились на Уиткоффа

По словам Зеленского, Украина хочет, чтобы «Трамп присоединился к разговору о гарантиях безопасности с союзниками».