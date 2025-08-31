Польша выдворила 15 украинцев за различные правонарушения

Польша выдворила на родину 15 граждан Украины из соображений безопасности. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет европейской страны.

Уточняется, что украинцы были признаны виновными в различных преступлениях и правонарушениях, в том числе в хранении наркотических средств, краже, подделке документов и организация незаконного пересечения польской границы. В ведомстве отметили, что данные лица включены в список, чье пребывание на территории Польши нежелательно, им запрещено повторно въезжать в страну на срок от 5 до 10 лет.

Граждан Украины принудительно доставили к границе и передали украинской стороне.