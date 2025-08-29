Швеция вызвала посла России

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции вызвало посла России Сергея Беляева в связи с обстрелами Киева, в результате которых было якобы повреждено здание представительства Евросоюза (ЕС) в городе. О соответствующем решении в пятницу, 29 августа, сообщила глава ведомства Мария Стенергард.

— Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла России в связи с продолжающимися атаками на украинские города. В результате атаки 28 августа было повреждено здание представительства ЕС в Киеве, — написала дипломат на своей странице в соцсети X.

28 августа в СМИ появилась информация о том, что МИД Великобритании намерен вызвать посла России Андрея Келина в связи с ночными ударами российских войск по Киеву. Причиной стали повреждения, которое получило здание Британского совета* в городе.

Белый дом: Трамп понимает причины ударов по Киеву

При этом в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские войска продолжают эскалировать боевые действия, продолжая систематические атаки на российскую инфраструктуру, в том числе мирную.

*Признан нежелательной организацией на территории РФ.