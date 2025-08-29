Глава ЕК предложила увеличить расходы ЕС на оборону в пять-десять раз

Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование европейского военно-промышленного комплекса в пять-десять раз в рамках бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, данные средства пойдут на военную мобильность, военный сектор и усиление границ ЕС.

«В нашем долгосрочном финансовом планировании в рамках долгосрочного бюджета, который мы предложили на 2028-2034 годы, в пять-десять раз от того, что есть сегодня были увеличены расходы на оборону», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Латвии.

Это решение глава ЕК объяснила угрозой, исходящей от России. Она отметила, что «первой линией обороны» должна стать Украина, поэтому ЕС «потребуется существенное и постоянное финансирование, чтобы гарантировать, что Киев со временем будет иметь тренированную, хорошо экипированную и высокооплачиваемую армию».