В Газе с октября 2023 года погибли более 63 тыс. палестинцев

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года в результате действий израильских ВС, превысило отметку в 63 тыс. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября 2023 года возросло до 63 025, число пострадавших - до 159 490", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что за минувшие 24 часа в анклаве погибли по меньшей мере 59 палестинцев, еще 224 пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. По версии Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" сектора от военного присутствия радикалов из ХАМАС. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.