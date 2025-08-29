Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в республике. Об этом сообщает «Страна.ua».

Также этим законом вводится понятие «война за независимость Украины» в отношении нынешнего конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте. Политик добавил, что дипломатический путь решения конфликта быстрее, чем «путь войны».

До этого Зеленский анонсировал встречи с иностранными лидерами по гарантиям безопасности. Он отметил, что следующая неделя начнется со встреч с главами европейских государств.