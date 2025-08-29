Западные чиновники обрушились на Уиткоффа

Чиновники из США и Евросоюза считают спецпосланника Белого дома по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа некомпетентным для дипломатических миссий на высшем уровне. Об этом сообщает Politico.

© WILL OLIVER/EPA/TACC

По информации издания, Уиткоффа в частном порядке критикуют за неопытность и плохую подготовку к встречам. При этом, источники издания подчеркивают, что президент США Дональд Трамп прислушивается к Уиткоффу, хотя некомпетентность последнего «бросается в глаза».

«Его неопытность бросается в глаза, президент к нему прислушивается, что очевидно, но возникает некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано», — рассказал один из собеседников издания.

Источники также рассказали, что Уиткофф отказывается от консультаций по дипломатическим вопросам с экспертами, из-за его остается неинформированным и плохо подготовленным. Кроме того, сам Уиткофф, вместе со своей командой, большую часть времени проводит в Вашингтоне, а в его офисе не хватает специалистов по России, которые имели бы опыт сложных дипломатических переговоров.

