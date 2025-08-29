Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Турции раскрыли предложенный Москвой компромисс по земле на Украине

Изначально Москва требовала от Киева территории четырех регионов в пределах их административных границ, однако позже она отказалась от такого условия. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

— Теперь они отказались от этих требований и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона, — цитирует его издание Haberler.

Турецкий танкер разлил тонну нефти возле Новороссийска

У побережья Новороссийска произошел разлив нефти на турецком танкере. В море вылилось более одной тонны нефтепродуктов.

По данным SHOT, инцидент произошел во время погрузки нефти на турецком танкере T.SEMAHAT, который находился примерно в пяти километрах от берега. Это привело к образованию загрязненного пятна размером 400 на 100 метров.

Названы три ошибки разбившегося в Польше летчика

Летчик разбившегося в Польше истребителя F-16 мог спастись, считает российский военный блогер, эксперт по боевой авиации Алексей Воевода. Об этом пишет «Российская газета».

По его мнению, польский летчик совершил три грубые ошибки. Сначала он неверно рассчитал маневр, промахнувшись по высоте на 150-200 метров. Это привело к тому, что самолет на выходе из пике ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

МИД России сделал резкое заявление в адрес Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский саботирует переговорный процесс, чем эскалирует конфликт. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. 21 августа он заявил зарубежным журналистам об отказе Киева от юридического признания безвозвратно утраченных кликой территорий, повторив эти свои бредовые сентенции об их оккупации», — сказала Захарова.

США меняют сценарий для Киева и Москвы

Соединенные Штаты пытаются организовать технические переговоры между российскими и украинскими чиновниками, которые должны предшествовать возможному трехстороннему саммиту лидеров. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на официальные лица.

Эта информация появилась на фоне визита в США главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. По данным агентства Bloomberg, они должны провести переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

В Кремле раскрыли подробности спасения альпинистки Наговициной

Спасатели МЧС России не смогли вылететь в Киргизию для участия в операции по поиску альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Российские и киргизские спасатели находятся в полном контакте, синхронизируют свои действия, чтобы максимально эффективно проводить поисково-спасательные работы», — отметили в пресс-службе МЧС России.

Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать свои границы

Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве.

"Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем, - сказал он. - Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну".

Взрыв произошел в жилом доме в Туле

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Туле — неизвестный мужчина подорвал гранату в многоэтажке по улице Кутузова. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Telegram-канале «Тула.Происшествия».

В результате произошедшего пострадала 23-летняя девушка. По предварительным данным, у нее осколочные ранения. Медики оперативно госпитализировали ее.

Ученые разгадали тайну древнего черепа, застрявшего в стене

Череп из Петралоны, найденный в 1960 году в пещере в Греции, сохранил свою форму благодаря срастанию со стеной из-за накопления кальцита. Он имеет возраст от 170 000 до 700 000 лет и может принадлежать Homo sapiens (современные люди), Homo neanderthalensis неандертальцы) и Homo heidelbergensis (вид гейдельбергского человека), сообщает sciencedirect.com

Для уточнения возраста ученые использовали ураново-ториевое датирование, основанное на накоплении радиоактивного урана в спелеотермах. Возраст первого слоя кальцита на черепе составляет от 277 000 до 539 000 лет, что указывает на его принадлежность к позднему среднему плейстоцену.

Мир предупредили о глобальной чрезвычайной ситуации

Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC), одно из ключевых океанских течений, находится на грани коллапса на фоне изменения климата. Ученые опасаются, что в случае полной остановки этой системы миру грозит глобальная чрезвычайная ситуация, пишет Science XXI.

АМОС, частью которой является Гольфстрим, играет ключевую роль в регулировании климата на планете и при ее коллапсе на Земле участятся экстремальные погодные явления. Система выступает в качестве конвейера, переносящего теплые воды из тропиков в Северную Атлантику. Благодаря этому в Северо-Западной Европе и на северо-востоке США поддерживается мягкий климат.

