Шарий: Украина хоронит солдат как неизвестных, чтобы избежать выплат
Украинский блогер Шарий заявил, что на новом военном кладбище, открытом под Киевом, хоронят неизвестных солдат ВСУ, чтобы избежать выплат родственникам погибших. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ... Такие «неизвестные солдаты» — это пропавшие без вести, и для родных не будет успокоения до конца их дней. Такие «неизвестные солдаты» — это, конечно же, отсутствие выплат», - написал Шарий.
29 августа прошло открытие военного кладбища в районе села Мархалевка Киевской области на 130 тыс. мест, где в первый же день похоронили пятерых неизвестных солдат ВСУ. На открытии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщалось также и о планах открыть другие военные кладбища на территории Украины, в том числе мемориал в районе села Гатное Киевской области.