США меняют сценарий для Киева и Москвы

Соединенные Штаты пытаются организовать технические переговоры между российскими и украинскими чиновниками, которые должны предшествовать возможному трехстороннему саммиту лидеров. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на официальные лица.

Эта информация появилась на фоне визита в США главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. По данным агентства Bloomberg, они должны провести переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

"Он (Уиткофф) встречается... с Ермаком..., это часть мер по организации встречи России и Украины для технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом", — цитирует издание свой источник.

Издание отмечает, что такой подход является изменением прежней тактики Белого дома.

"Новая цель, состоящая в организации... технических совещаний,.. является отходом от прежней позиции Белого дома о значимости незамедлительного проведения встречи (Путина, Трампа и Зеленского)", — пишет Politico.

Предполагается, что на этих технических переговорах могут обсуждаться территориальные вопросы и гарантии безопасности.

На этом фоне Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 29 августа, озвучил три ключевых блока, на которых, по его мнению, должны строиться гарантии безопасности для Украины. В его понимании, сюда входят сохранение и финансирование текущей численности армии, а также обеспечение войск оружием за счет собственного украинского производства, а также поставок от европейских стран и США. Кроме этого он требует готовности стран-партнеров поддержать Украину в случае нового конфликта и сохранения санкционного давления на Россию, включая использование замороженных российских активов для восстановления Украины.