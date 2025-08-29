Представитель Трампа сменил переводчика после скандала с российскими специалистами

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, подвергшийся критике за использование услуг российских переводчиков во время встреч в Москве, теперь привлекает специалистов из Государственного департамента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя администрации.

Решение было принято после публикации расследования, где утверждалось, что Уиткофф нарушил протокол безопасности, пользуясь услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным.

«После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента», — отмечает издание.

В мае NBC сообщал, что Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время переговоров с Путиным, не взяв с собой в поездку американского специалиста.

Reuters: Уиткофф пришел на встречу с Путиным без стенографиста

В августе же спецпосланник президента США пришел на встречу с президентом России в сопровождении американского переводчика.