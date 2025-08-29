Вэнс: США и Россия сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом

Москва и Вашингтон на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сузили разногласия до двух вопросов.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до чётко определённых: гарантий безопасности и территориальных уступок», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, судьба мирного процесса при этом остаётся открытой.

Ранее Уиткофф заявил, что провёл в общей сложности около 25 часов в компании российского лидера Владимира Путина и его окружения.

Он также сказал, что представители России и США контактируют ежедневно.