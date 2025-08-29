Вэнс: США и Россия сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом

Вэнс заявил, что США и Россия сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом
Москва и Вашингтон на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом сузили разногласия до двух вопросов.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до чётко определённых: гарантий безопасности и территориальных уступок», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, судьба мирного процесса при этом остаётся открытой.
Ранее Уиткофф заявил, что провёл в общей сложности около 25 часов в компании российского лидера Владимира Путина и его окружения.
Он также сказал, что представители России и США контактируют ежедневно.