Комитет палаты представителей США по надзору инициировал расследование влияния иностранных служб и частных лиц на «Википедию». Запрос направлен директору фонда Wikimedia Мариане Искандер на предоставление документов и переписок о нарушениях правил платформы, а также данных о методах борьбы с ними, передают «Ведомости».

В качестве обоснования расследования приводятся доклады Антидиффамационной лиги и Atlantic Council о прокремлевской пропаганде через «Википедию». Конгрессмены требуют передать информацию до 10 сентября, включая анализ возможных нарушений и манипуляций.

«В многочисленных исследованиях и докладах освещались попытки манипулировать информацией <...> для пропаганды, направленной на западную аудиторию», – говорится в письме председателя комитета республиканец Джеймса Коммера и главы подкомитета по вопросам кибербезопасности, информационных технологий и правительственных инноваций республиканка Нэнси Мэйс.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла о прозападной ангажированности статей в «Википедии». Исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая отмечает, что США усилили контроль за интернет-дискурсом с 2009 года. Политолог Малек Дудаков считает, что англоязычный сегмент «Википедии» предвзят к республиканцам и что расследование направлено на влияние на данные, формирующие общественное мнение.