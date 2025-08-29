Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности Украины. Об этом он высказался в пятницу, 29 августа.

По словам главы киевского режима, это армия, НАТО и санкции. Зеленский полагает, что необходимо сохранить численность ВСУ и поставки оружия.

НАТО, по его мнению, должно стать гарантом помощи партнеров в случае повторной угрозы.

Также украинский лидер потребовал сохранить санкционное давление на Россию. Он хочет использовать ее замороженные активы для восстановления Украины.

При этом Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украине должны быть ратифицированы парламентами тех стран-союзников, которые эти гарантии предоставят.

