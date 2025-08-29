"Дом оргий", грязь и украинцы: как проходит Burning Man 2025

В пустыне американского штата Невада проходит ежегодный фестиваль Burning Man. В этом году жители Блэк-Рок-Сити — временного города, состоящего из причудливых сооружений и инсталляций, столкнулись с целой серией неприятных сюрпризов.

В первые дни участникам фестиваля пришлось простоять в огромных километровых пробках на пути к лагерю. Как сообщают СМИ, время ожидания порой доходило до девяти часов. Затем на посетителей обрушилась мощная песчаная буря. Стена пыли со скоростью 48 км/ч срывала палатки, уничтожала конструкции. Жертвой непогоды стал скандально известный «Дом оргий», а также инсталляция украинских активистов «Черное облако».

После шторма начался сильный дождь, который превратил место проведения Burning Man в грязевое болото. Из-за сырости и пренебрежения техникой безопасности один из посетителей получил удар током. Пострадавшего увезли в больницу.

Фестиваль завершится 1 сентября традиционным сожжением огромного деревянного человека.

