Трамп лишил Харрис охраны Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп распорядился лишить бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на пост лидера страны Камалу Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники Секретной службы. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, Харрис ранее получила шестимесячную защиту после окончания срока полномочий. Согласно информации источников, ее должны были продлить еще на год на основании директивы, подписанной бывшим президентом Джо Байденом незадолго до того, как он покинул свой пост.

Распоряжением Трампа эта директива была аннулирована.