Страны Запада поставили жесткий ультиматум Ирану

Страны Запада поставили Ирану ультиматум: прекратить обогащение урана или ввести санкции. Об этом сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Иран продолжает обогащать уран до уровня, пригодного для ядерного оружия, что, по словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, представляет угрозу миру.

В материале говорится, что попытки европейских стран договориться с Тегераном ранее не принесли результата. В ответ на это Германия, Франция и Великобритания выдвинули Ирану ультиматум: либо в течение 30 дней заключить новое соглашение с Европой по отказу от разработки ядерного оружия, либо восстановить жесткие санкции, которые действовали до заключения ядерной сделки 2015 года. Эти санкции будут включать оружейное эмбарго, запрет на поставку военных компонентов и заморозку активов ключевых фигур иранского режима.

«Мы едины во мнении, что Иран никогда не должен получить в свое распоряжение ядерное оружие. [Ультиматум — прим. ред.] может стать началом новой фазы переговоров. Теперь дело за Ираном — больше не отказываться от дипломатического решения», — заявил Вадефуль.

