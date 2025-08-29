Россия готова к диалогу с ЕС, после того как Германия обнародовала национальную принадлежность подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Ранее немецкие следователи заявили, что к подрыву «Северных потоков» причастна группа украинских граждан. Ими якобы руководил 49-летний Сергей Кузнецов, которого 24 августа арестовали в Италии по ордеру ФРГ.

«Решение Германии обнародовать национальную принадлежность подозреваемых и продолжить расследование после того, как Дания и Швеция закрыли свои дела, является многогранным и продиктовано несколькими факторами. В первую очередь внутриполитическим давлением. В немецком обществе и политическом истеблишменте растет запрос на нормализацию внешнеэкономических связей с Россией», — заявил Алтухов.

Он добавил, что обнародование информации могли обеспечить ради того, чтобы снять прямые подозрения с США, а после переложить вину на «украинских патриотов» и усилить давление на Киев. Кроме того, сценарий с подрывом трубопровода «Дружба» аналогичен ситуации с «Северными потоками».