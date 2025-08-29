В Германии признали наличие секретных цехов на Украине

На территории Украины немецким производителем беспилотников Quantum Systems были построены секретные цеха, где собирают дроны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на директора компании по развитию бизнеса и связям с правительством Маттиаса Лехна и исполнительного директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного.

Как отметил Бережной, продолжающиеся боевые действия остаются главным препятствием для успешного производства на Украине беспилотников. Как следствие, Quantum Systems пытается свести риски к минимуму и распределяет производство по секретным объектам. В результате ему удалось нарастить производство дронов с 40 до 80 штук в месяц. Для сравнения, заводы, расположенные в ФРГ, выпускают 120 штук в месяц.

Бельгия ускорит поставки F-16 Украине

В конце июня власти Великобритании объявили о планах запустить на территории Украины совместные оборонные производства. Речь тогда шла о промышленном выпуске беспилотников.