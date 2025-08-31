Протесты в Сербии стали радикальнее

В Сербии протесты стали радикальнее, заявил РИА Новости глава комитета по обороне и внутренним делам скупщины Милован Дрецун.

"У протестов есть своя динамика. <...> Сейчас они вступили в вооруженную фазу, которая предполагает применение насильственных средств, включая "коктейли Молотова", не исключен и вариант применения огнестрельного оружия", – заметил сербский депутат.

По его словам, уже были случаи, когда у некоторых протестующих изымали оружие. Дрецун отметил, что насильственные инструменты могут быть использованы участниками акций в качестве "топлива для продолжения протестов", поскольку на улицах не было массового присутствия протестующих. Глава комитета по обороне подчеркнул, что сербы осознали невозможность борьбы за политические цели разрушением страны.

Сейчас организаторы протестов ждут сентября-октября, когда сербские студенты вернутся в Белград и другие большие города, чтобы сделать демонстрации более массовыми, уточнил Дрецун. При этом, по его словам, ранее у них не получилось вывести на улицы работников больших государственных предприятий, что стало для них большой проблемой.

"Поэтому они финансировали отдельных людей, малые группы, чтобы поддерживать видимость массовости. Они, вероятно, попробуют продолжить с этими протестами, но видно, что результат не отвечает ожиданиям с их стороны", — заключил представитель скупщины.

Очередная волна беспорядков в Сербии началась в ночь на 14 августа. Протестующие собрались у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) с требованием проведения досрочных выборов.

Вучич назвал протесты причиной дестабилизации страны

Как заявлял президент страны Александр Вучич, участники беспорядков пытались сжечь офис СПП в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри. Всего во время массовых беспорядков в Сербии получили травмы более 40 сотрудников полиции.

Вучич также подчеркивал, что беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне. По его словам, это "уже было видно в разных цветных революциях".

В МИД России, комментируя ситуацию, отметили, что определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии и насилия.