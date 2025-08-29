В Иране заявили о готовности к новому соглашению по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, в своем обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, выразил готовность Тегерана к заключению нового ядерного соглашения. В письме, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, он подчеркнул, что будущее соглашение должно учитывать права и интересы иранского народа.

Аракчи заявил о твердой приверженности Ирана конструктивному диалогу, направленному на выработку нового соглашения по ядерной программе.

«Соглашение должно учитывать не только права и интересы Тегерана в соответствии с ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), но и все взаимные озабоченности, в том числе и санкции против иранского народа, которые затрагивают их жизнь и благополучие», — написал дипломат.

28 августа европейские лидеры достигли консенсуса по вопросу возврата санкций в отношении Ирана. Принятое решение предусматривает активацию механизма «snapback», что автоматически приведет к возобновлению действия ограничений.