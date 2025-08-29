Под Киевом начало работу Национальное военное мемориальное кладбище. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщает «Страна.ua».

По информации СМИ, на открытии прошло первое захоронение, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и другие. В землю предали останки пятерых неизвестных военнослужащих.

Отмечается, что пока завершен только первый этап строительства, рассчитанный на 6000 мест. В будущем кладбище должно вместить от 120 до 130 тысяч захоронений. При этом его открытие произошло с годовым опозданием, передает Life.ru.

Ранее на юго-западе Германии неподалеку от Штутгарта обнаружили могилу наемника, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины. Немца Димитриоса Феррару похоронили в ноябре 2024 года. До вступления в ряды ВСУ Феррара проживал в городе Бад-Вильдбад вблизи Штутгарта. На местном кладбище находится его могила с урной. Он погиб в возрасте 38 лет.

Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.