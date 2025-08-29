На Украине военкомы похитили журналиста

Главный редактор закарпатского издания "Локатор-Медиа" Александр Пилипенко похищен сотрудниками украинских правоохранительных органов в Ужгороде. Об этом сообщает издание "Общественное".

Похищение произошло накануне вечером, когда журналист подошел к подъезду своего дома. Затем его доставили в местный центр территориального комплектования (ТЦК, аналог военкомата), отмечает издание.

Сам Пилипенко позже сообщил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что попыток проверить у него документы не было. "Силой запихнули в свой гражданский внедорожник, при этом порвали мою футболку", - написал журналист. Он также отметил, что не нарушал воинский учет и при проверке на блок-постах проблем с документами у него не было.

Коллега Пилипенко и основательница "Локатор-Медиа" Наталья Криворучко отметила в Facebook, что причиной таких действий силовиков могла стать публикация изданием статей о незаконном обогащении местных должностных лиц и хищении бюджетных средств.

Во время похищения Пилипенко находился на больничном в связи с гипертонией. В ТЦК у него поднялось давление, приехавшие на вызов врачи оказали ему срочную помощь, но госпитализировать журналиста медикам не разрешили, добавила Криворучко. Она также заявила, что будет добиваться освобождения Пилипенко через офис омбудсмена Украины. Одновременно издание "Общественное" готовит обращение в ужгородский ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В некоторых случаях принудительная мобилизация становится инструментом расправы.