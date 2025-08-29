Армия Израиля вернула из сектора Газа тела двух заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) вернули из сектора Газа тела двух заложников, захваченных радикалами во время атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

"В ходе операции, проведенной ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа, в Израиль было возвращено тело покойного Илана Вайса, удерживаемого террористической организацией ХАМАС. В ходе операции также были возвращены останки еще одного заложника, имя которого пока не разглашается. В настоящее время останки идентифицируются в Институте судебной медицины", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что Илан Вайс входил в бригаду быстрого реагирования кибуца Беэри, расположенного близ границы с сектором Газа.

"Он был убит 7 октября 2023 года, когда вышел на защиту кибуца, а его тело было похищено", - указали в ведомстве, отметив, что жена Вайса Шири и дочь Нога "были похищены и освобождены из плена в ноябре 2023 года".

Нетаньяху отметил, что "борьба за возвращение заложников продолжается непрерывно".

"Мы не успокоимся и не будем молчать, пока не вернем домой всех наших похищенных - как живых, так и мертвых", - добавил он.

Высказывания премьера распространила его канцелярия.

По данным израильской стороны, радикалы в секторе Газа продолжают удерживать 48 заложников, 20 из которых живы.