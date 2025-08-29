Трамп пошел войной на Сороса: этого боя ждали давно

Президент США Дональд Трамп пошел войной на миллиардера Джорджа Сороса. Как сообщает РИА Новости, этого боя ждали давно — в нем столкнутся представители глобализма и антиглобализма.

Накануне Трамп заявил, что Сорос и его «замечательно радикально левый сын» Александр должны быть обвинены по закону за их поддержку насильственных протестов и «многого другого по всей территории США».

«Мы не позволим этим безумцам рвать Америку на части дальше, не давая ей даже вздохнуть и быть свободной. Сорос и группа психопатов, в которую входят его безумные друзья с Западного побережья, нанесли огромный ущерб нашей стране», — написал он.

Напомним, что Соросу уже 95 лет. Он отошел от дел два года назад, передав управление фондом сыну Александру Соросу. Таким образом, пока финансист еще был «у руля», Трамп не был против, а теперь же, когда его враг на пенсии, решил обрушиться на него.

Кто такой Джордж Сорос и за что его ненавидят. Только главное и интересное

Трамп знает, что именно сын Сороса управляет фондом — они уже сталкивались на выборах президента США. Наследник закрыл множество европейских проектов, чтобы концентрировать ресурсы: в кампанию Камалы Харрис вложили свыше 1 млрд долларов. Кроме того, структуры Сороса скупали провинциальные газеты и радиостанции, которые всегда поддерживали Трампа и консерваторов. Однако тогда политик не хотел посадить Сороса.

И во время насильственных протестов Сорос также не интересовал Трампа. Как и в те времена, когда президент дружил с бизнесменом Илоном Маском — его отношения с финансистом можно описать как битву за судьбы человечества. Не исключено, что Трампа науськали, и сделали это евреи, причем личного в этой истории больше, чем кажется.

Соросы подчеркивали свое происхождение, жертвуя миллионы в еврейские фонды, однако идеи Сороса-старшего восходят не к Торе, а к оккупации нацистами Венгрии, где он тогда жил. Личная жизнь тоже отражали взгляды мультикультурализма: второй женой и матерью Алекса была немка, а третьей женой — американка японского происхождения.

Однако в отрицании этнических стереотипов Сорос-младший пошел дальше. Через несколько месяцев после получения контроля над фондом Алекса познакомился с мусульманкой пакистанского происхождения Хумой Абердин. Менее чем через год они объявили о помолвке. Абердин старше мужа на 11 лет и для нее это второй брак.

Первый супруг Абердин — бывший конгрессмен, кандидат в мэры Нью-Йорка и видный политик-демократ Тони Вайнер. Однако более близкие отношения у Абердин с Хиллари Клинтон — та называла ее дочерью и держала возле себя в качестве ближайшего советника в лучшие дни своей политической карьеры.

Профессиональный профиль Абердин — защита мусульман. С ее приходом в фонд часть ресурсов Соросов была перенаправлена на поддержку Палестины и борьбу с израильским правительством. Однако на текущем этапе это не противоречит позиции евреев в США — они боятся, что из-за действий Израиля у них начнутся проблемы в Вашингтоне.

Однако к власти в США пришел главный лоббист Израиля — Трамп. На втором сроке его готовность прикрывать премьер-министра Биньямина Нетаньяху приобрела неприличные формы. Дружба с ним вредит популярности и даже втянула Соединенные Штаты в нападение на Иран. В США нередко задаются этим вопросом и исследуя его, пришли к выводу, что все идет из семьи. Его любимая дочь Иванка приняла иудаизм перед браком с любимым тестем — Джаредом Кушнером. В их семье не все было ладно — отец Джареда Чарльз Кушнер отсидел два года в том числе за то, что нанял проститутку на своего зятя, чтобы послать компрометирующее видео своей сестре.

В конце первого срока Трамп помиловал Кушнера за это, чтобы последний вернул себе адвокатскую лицензию. В начале второго срока сват отправился послом во Францию, а на днях обвинил власти принимающей стороны в потворстве уличным антисемитским выходкам.

Оба Кушнера являются проводниками интересов Израиля, а то, что Джаред и Иванка занимали высокие посты в администрации Трампа, объясняли его политику на первом сроке. На втором сроке этой пары нет в Белом доме, но они по-прежнему члены семьи.

«Так или иначе, Трамп бросил вызов Соросу не тогда, когда это было нужно ему, а тогда, когда это стало нужно Израилю. То есть семье. Все герои этой истории стараются ради семьи», — отмечает агентство.

Среди «безумных друзей с Западного побережья», упомянутых Трампом, угадывается губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Его экс-супруга была обручена с Трампом-младшим и работала у старшего, а сейчас готовится занять пост посла США в Греции. Однако дело не в этом — именно Калифорния объявлена центром сопротивления Трампу и там свои методики переустройства мира отрабатывает Сорос. И именно Ньюсом хочет стать конкурентом Трампа на следующих выборах.

Однако бой будет уже в будущем, а сейчас заметно несоответствие персонажей целям. Для российского наблюдателя некомфортного болеть и за Сороса против Израиля, и за Трампа против Палестины.