Интрига от Зеленского: "очень неожиданные" страны готовы ввести войска

Владимир Зеленский заявил, что в списке стран, выразивших готовность направить на Украину свой военный контингент в рамках гарантий безопасности, есть "очень неожиданные" участники.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на брифинге в пятницу Зеленский заинтриговал журналистов, не став раскрывать детали.

"Есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные. Скажу так. Но не для интриги. Просто поделюсь с тем, что мы имеем", — сказал Зеленский.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что Киев настаивает на получении полноценных, юридически обязывающих гарантий, которые должны быть ратифицированы парламентами стран-партнеров, включая Конгресс США. По его словам, Украина не допустит повторения неработающих форматов прошлого.

"Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. Мы не хотим Будапештского меморандума, мы не хотим Минских соглашений. Мы хотим документы, серьезные", — отметил он.

Ранее Зеленский уже заявлял, что участники "Коалиции желающих" рассматривают различные варианты своего участия в обеспечении безопасности Украины. Он также отмечал, что ключевые лидеры этой коалиции должны быть среди тех, кто потенциально готов разместить свои войска на украинской территории.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Москву не устроит размещение на Украине войск стран НАТО в любом качестве. Также в России подчеркивали, что предоставляемые Украине гарантии безопасности не должны быть однобокими и должны быть не условием, а результатом урегулирования.