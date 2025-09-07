Круизная компания предложила пенсионерам бесконечное путешествие

Компания Villa Vie Residences предложила клиентам возможность пожизненного проживания на борту круизного лайнера Odyssey. Стоимость услуги начинается от $99,9 тыс. и зависит от возраста путешественников. Со своей стороны, компания предоставит любому желающему каюту в пожизненное пользование и обеспечит беспроблемное проживание по системе «Все включено». В стоимость также входят безлимитный интернет от Starlink, уборка и прачечная, портовые сборы и налоги, а также ежегодные медосмотры.

Villa Vie Residences уверяет, что раз в три с половиной года клиенты будут совершать на лайнере кругосветное путешествие. Они побывают в 140 странах и посетят около сотни тропических островов. В каждом порту туристов ждет 2-3-дневная стоянка, во время которой можно будет отдохнуть от моря и познакомиться с местными достопримечательностями.

Необычная услуга рассчитана в первую очередь на пенсионеров, но доступна и молодым, однако за более высокую цену. Путешественникам младше 55 лет за пожизненный круиз придется заплатить от $400 тыс. до $1,7 млн в зависимости от числа пассажиров и типа каюты. Пакет «Все включено» для молодых пассажиров обойдется дополнительно в $50 тыс.

Длина лайнера Odyssey — около 200 метров, ширина — примерно 23 метра. Судно рассчитано на 650 человек.

