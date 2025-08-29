План ЕС терпит крушение: плохие новости для Зеленского и Залужного

Никита Бородкин

Хитрый план британцев и Евросоюза по замене человека на посту президента Украины терпит крушения. Как сообщает РИА Новости, и Владимира Зеленского, и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут убрать, причем поручили это Германии.

СМИ накануне сообщили, что правоохранительные органы Германии установили всех участников диверсии на «Северных потоках». Все они являются гражданами Украины. Один из них арестован в Италии и ждет этапирования, а на остальных выданы ордеры на международный арест.

Согласно журналистским инсайдам из ЦРУ и нидерландской разведки, организатором диверсии, скорее всего, был Залужный, но «Зеленский мог быть осведомлен об этом, пусть и неформально». СМИ считают, что если дело дойдет до суда, то они разделят ответственность.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что следствие все же будет доведено до конца, а правоохранители назовут и реальных исполнителей, и заказчиков.

«Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что немецкие следователи уже заранее знали, чьи имена нужно вписывать в протоколы, а чьи нельзя произносить даже шепотом», — отмечает агентство.

Напомним, что еще 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, по которому операцию осуществили водолазы ВМС США под прикрытием натовских учений. Причем планирование операции началось еще до начала СВО, в декабре 2021 года. Диверсию санкционировал президент Джо Байден.

При этом Байден и другие члены Белого дома во время его правления США не скрывали, что выступают против «Северных потоков». Еще в 2016 году Байден назвал их «плохой сделкой для Европы», а 7 февраля 2022 года заявил, что уничтожит нефтепровод, если «Россия вторгнется в Украину».

Сразу после взрывов на газопроводах на тот момент заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что в администрации президента «очень рады знать, что «Северный поток» теперь кусок металла на дне моря».

После диверсии Россия потребовала включить своих представителей в расследование и предоставить им доступ ко всем материалам, но на это был получен категорический отказ. Вместе этого через месяц после публикации Херша американские и немецкие СМИ опубликовали версию, что за взрывами стоит «украинская группа». Тут же появились подробности вроде названия яхты, маршрутов подозреваемых и типа использованной взрывчатки.

Однако эти данные не продвинули расследование Германии, Дании и Швеции. В июле 2024 года шведы и вовсе назвали взрывы «необъяснимыми», выйдя из расследование. Немцы со временем погрузились в спячку. Однако, по какой-то причине, в 2025 году активизировалась именно украинская версия, которая тянется к Зеленскому и Залужному.

Сами результаты дают важные козыри оппозиционным партиям в Германии. Они называют абсурдом то, что Берлин тратит миллиарды на помощь Киеву, но даже не потребовала объяснений от Зеленского. Некоторые видят причину в том, что ФРГ получило выгодное предложение. Им разрешили прикрыть истинных заказчиков диверсии, но в ответ они должны «слить» Украину, Зеленского и Залужного. А также — продолжить покупать русский газ из «Северных потоков» по хорошей цене и не отсвечивать.