Президент Приднестровья назвал условие воссоединения с Молдавией

Власти Приднестровья готовы рассматривать вопрос воссоединения с Молдавией исключительно на условиях создания федеративного или конфедеративного государства. Об этом заявил лидер непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции, комментируя давление Кишинева на Гагаузскую автономию.

По его словам, опыт Гагаузии, чьи права планомерно урезаются центральными властями, является наглядным примером того, что ждет Приднестровье в составе унитарной Молдовы.

"Я убежден, если и строить некое общее государство под названием Молдова, оно должно быть исключительно федеральное либо конфедеративное, иначе оно не выживет. Пример — автономия Гагаузии", — приводит слова Красносельского агентство ТАСС.

Лидер Приднестровья подчеркнул, что в Тирасполе внимательно следят за ситуацией вокруг Комрата и делают соответствующие выводы для переговорного процесса с Кишиневом.

"Мы давно наблюдаем за Гагаузией и видим, что постепенно автономия превращается в часть унитарного государства, абсолютно без своих прав. Конечно, нас это настораживает", — отметил он.

Отношения между Кишиневом и Комратом резко обострились после победы на выборах главы (башкана) Гагаузии в 2023 году оппозиционного политика Евгении Гуцул, которая выступает за укрепление связей с Россией. Власти Молдовы пытались аннулировать результаты выборов и усилили экономическое и юридическое давление на автономию, что вызывает опасения в Приднестровье.

Стоит отметить, что идея федерализации Молдавии была близка к реализации в 2003 году в рамках "меморандума Козака", однако тогдашний президент Владимир Воронин отказался от подписания документа в последний момент, как сообщается, под давлением США.

На сегодняшний день официальной позицией Тирасполя остаются итоги референдума 2006 года, на котором 97% жителей высказались за независимость с последующим присоединением к России.