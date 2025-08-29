Трамп озвучил главное препятствие для нормализации отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп назвал Украину главным препятствием для восстановления отношений с Россией и мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет французский журнал Le Point со ссылкой на собственный источник.

В публикации говорится, что «приоритетом Трампа является восстановление отношений с Россией», при этом Украина является для американского президента «препятствием» в данном вопросе.

В тоже время, как отмечает Le Point, Трамп понимает, что невозможно достичь соглашения с Москвой без решения военного конфликта на Украине.

Трамп ранее заявлял, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными». По словам американского лидера, он хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Белый дом против публичного обсуждения урегулирования на Украине.