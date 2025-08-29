Вице-президент США Вэнс признал серьезную проблему

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о высоком уровне потребления психиатрических препаратов в стране, передает «Пул N3».

© Annabelle Gordon/picture alliance/TACC

По словам Вэнса, жители США принимают гораздо больше психиатрических лекарств, чем любая другая нация на Земле. Он отметил, что стране «пора начать задавать очень трудные вопросы о первопричинах этого насилия». Вице-президент отметил, что собирается быть частью этого, как и президент вместе с первой леди.

Также, по его словам, «наступит время для политики», чтобы понять, как предотвратить подобные трагедии, как сделать школьные расстрелы менее частыми в США.

«Сейчас не время для этого разговора. Но я хотел бы обратиться к вам. У первой леди Мелании большое сердце к детям, как у любой матери. Сегодня она опубликовала заявление, которое стоит прочитать, потому что подобные случаи происходят слишком часто. Я думаю, у нас действительно есть кризис психического здоровья в США», — подчеркнул Вэнс.

27 августа в католической школе в Миннеаполисе произошла стрельба. В результате произошедшего двое детей погибли, еще 17 человек получили ранения. Стрелок использовал дробовик, винтовку и пистолет. Виновник покончил с собой.