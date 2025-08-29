Идея размещения европейских контингентов на Украине говорит о том, что западные политики готовы на уничтожение протестного электората, а также хотят сделать из Украины государство-лимитроф. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на медиаплатформе «Смотрим. ру».

По словам политика, такая тактика на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который готов ради власти уничтожать население с помощью насильственной мобилизации.

Медведчук напомнил, что Зеленскому не удалось побороть украинскую нищету и коррупцию, поэтому он решил загнать бедных в армию и там уничтожить. Все, что происходит на Украине, по словам политика, делается Зеленским для спасения своей власти, с которой тот не хочет расставаться.

«Он в мирной жизни оказался плохим управленцем и государственником, но война позволяет ему не только убирать конкурентов, но и уничтожать протестный электорат. Те же цели преследуют авторы проекта введения европейских войск на Украину», — подчеркнул Медведчук.

По планам размещения европейских войск на Украине хорошо видно, что из нее хотят сделать «санитарную зону», государство-лимитроф, лишенную субъектности и суверенитета, отмечает политик.

По его словам, судьба у подобных государств состоит в том, чтобы в конце концов быть поглощенными истинными сторонами конфликта.

До этого Медведчук высказывал свое мнение о попытках Зеленского сорвать мирные переговоры. Он отмечал, что президента Украины сделали «моськой для президента США Дональда Трампа».