"Угроза неминуема": слова главы Пентагона сорвали переговоры с Китаем

Первая попытка администрации президента США Дональда Трампа установить военный контакт на высшем уровне с Китаем провалилась. Как сообщает портал Nikkei Asia со ссылкой на свои источники, Пекин уклонился от предложения Вашингтона провести телефонный разговор между главами оборонных ведомств, ссылаясь на "агрессивные формулировки" в недавних заявлениях министра обороны США Пита Хегсета.

По информации издания, китайская сторона не видит перспектив для улучшения отношений после резких высказываний главы Пентагона. В частности, речь идет о его заявлении на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в мае.

"Угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неминуемой", — заявил тогда Хегсет, обвинив Пекин в стремлении к гегемонии в Азии.

Американская сторона, в свою очередь, настаивает, что ключевой посыл той речи заключался в нежелании Вашингтона вступать в конфронтацию. Хегсет подчеркивал, что США не стремятся к конфликту.

"Мы готовы сражаться и решительно побеждать, только если политика сдерживания провалится", — отмечал министр обороны США.

Дополнительным препятствием для диалога, как утверждает Nikkei Asia, стали протокольные разногласия. В Пекине считают, что визави Хегсета — министр обороны Дун Цзюнь. Однако в Вашингтоне проявляют интерес к переговорам с более высокопоставленным военным, заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Таким образом, военный диалог между двумя крупнейшими державами мира остается замороженным, что усиливает неопределенность в сфере международной безопасности.