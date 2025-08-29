Обзор иноСМИ: «двойная игра Макрона» и «НАТО пришел конец»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Двойная игра Макрона: Франция активно закупает российский СПГ»

Франция занимает жесткую позицию по украинскому кризису, но одновременно наращивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Немецкая газета Berliner Zeitung задается вопросом, какой же смысл тогда в санкциях. По данным аналитиков, за первые три месяца 2025 года Франция импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна ЕС. С начала года Франция выплатила России в общей сложности около 600 миллионов евро за СПГ. Рост объемов торговли газом между Францией и Россией происходит на фоне усиления поддержки Украины президентом Эммануэлем Макроном в последние недели.

В конце февраля Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы Россия не победила, подчеркивает Berliner Zeitung. Макрон тогда не стал исключать отправки войск НАТО на Украину, что вызвало серьезное возмущение в Европе. Сейчас Франция подчеркивает, что закупки российского газа необходимы для поддержания поставок в Европу, и ссылается на долгосрочные контракты с Россией, которые сложно расторгнуть юридически. Но критики утверждают, что Париж мог бы сделать больше для сокращения закупок российского СПГ. Berliner Zeitung отмечает, что в целом российский СПГ продолжают закупать девять стран ЕС. Хотя в 2024 году на СПГ из России пришлось всего пять процентов от общего потребления газа в ЕС, страны Евросоюза заплатили Москве более восьми миллиардов евро. После Франции крупнейшими покупателями российского СПГ в ЕС стали Бельгия, Испания и Нидерланды.

Экс-разведчик прогнозирует «конец НАТО»

Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер считает, что Евросоюз ждет распад, НАТО вскоре придет конец, а на территории Европы начнутся войны. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на интервью Риттера.

По мнению Риттера, Европа сама обрекает себя на «столетие конфликтов». Бывший разведчик заявил, что если бы Германия сегодня подверглась вторжению, только 16 процентов немцев были бы готовы сражаться за свою страну. Риттер добавил, что за Украину в Европе не хочет умирать «вообще никто». Он отметил, что Россия вовсе не заинтересована в хаосе в ЕС и стремится к «стабильности и предсказуемости».

«Мерц быстро стал похож на Меркель»

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось убедить немцев, что их страна способна справиться с неконтролируемой массовой иммиграцией. Немцы долгое время верили Меркель, и последствия этого оказались драматичными, считает главный редактор издания NZZ Марк Феликс Серрао. По его мнению, на счету Меркель «длинный список ошибок»: от неспособности провести экономические и социальные реформы до поспешного отказа от ядерной энергетики.

Самой серьезной ошибкой Меркель Серрао назвал «сентиментальную самоуверенность», стоящую за миграционной политикой экс-канцлера. Автор статьи считает, что именно эта политика ввергла Германию в самый глубокий кризис на сегодняшний день. Но даже считающийся оппонентом Меркель новый канцлер Фридрих Мерц «быстро стал похож на Меркель». По мнению Серрао, принятые Мерцем меры - несколько контролируемых пунктов пересечения границы и временная приостановка воссоединения семей для небольшой группы мигрантов - «не поворотный момент, а скорее пустая болтовня». Серрао заявил, что Германия стала беднее и менее безопасной. Последнее, по его словам, проявляется в двух смыслах: на улицах и в отношениях между гражданами и государством.

Поиски пропавшего в Турции россиянина расширят на Мраморное море

Россиянин Николай Свечников, участвовавший в межконтинентальном заплыве «Босфор 2025», пропал 24 августа. Пятый день поисков 29-летнего россиянина не дал результатов, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TGRT.

По данным источников издания, если следов Свечникова не удастся обнаружить между первым и вторым навесными мостами в акватории Босфора (именно там проводились соревнования), поиски расширят на Мраморное море. Босфор и Мраморное море соединяются на юго-западе. В поисках участвуют катера береговой охраны, морской полиции, водолазы и специальные сонары для поисков на глубинах до 300 метров.

В США отчитались о количестве депортаций при Трампе

Администрация США зарегистрировала почти 350 тысяч случаев депортации из страны с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Высокопоставленный представитель Министерства внутренней безопасности США сообщил CNN, что Иммиграционная и таможенная полиция депортировала почти 200 тысяч человек. Другие случаи депортации включали репатриацию, осуществленную Погранично-таможенной службой США и Береговой охраной, а также отъезд людей, решивших покинуть страну добровольно.

В последний раз такие показатели фиксировались при экс-президенте Бараке Обаме, когда в 2014 финансовом году из США выслали около 316 тысяч человек. Но, по данным CNN, в частном порядке высокопоставленные чиновники Трампа критикуют «недостаточные» объемы арестов нелегальных мигрантов. Белый дом установил планку в три тысячи арестов в день, но сейчас этот показатель колеблется от одной до двух тысяч ежедневно.