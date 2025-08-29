Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые официально назвал вхождение республики в состав СССР «вторжением» и «оккупацией» со стороны России. Как сообщает «Царьград», в своем интервью он переписал общую историю, выставив Москву исключительно как оккупанта и виновника «раздела исконных азербайджанских земель» путем передачи Армении — таким образом Баку готовит почву для конфликта.

Провокация Алиева

С тех пор как отношения между РФ и Азербайджаном стали ухудшаться, Алиев регулярно провоцирует Москву на эскалацию. Он арестовывал россиян, обнимал Владимира Зеленского, одаривал Украину гуманитарной помощью, топливом и деньгами. Кроме того, он требовал прекратить уголовное преследование подозреваемых в убийствах преступников, связанных с диаспорами. Кроме того, в Степанакерте (ныне Ханкеди) азербайджаские власти снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому.

Однако теперь появилось публичное обвинение России в оккупации Азербайджана. По его словам, в апреле 1920 года российская армия якобы вторглась в «демократическую» республику и оккупировала ее.

«В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое – на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур», — заявил Алиев.

Историческая правда

Однако, строго говоря, в Азербайджан не вторгались — территория принадлежала России по итогам персидских войн. В 1813 и 1828 годах русские и персы подписали два мирных договорах, по условиям которого Россия получила земли, на которых сейчас находится Азербайджан.

Вскоре после присоединения там стали наводить порядок: ханства и султанаты преобразовали в округа и провинции, а в 1829 году царское правительство создало специальный комитет, который определял права и обязанности местного мусульманского духовенства.

Само «демократическое квазигосударство», о котором говорит Алиев, просуществовало около двух лет. Как только власть России в Закавказье пошатнулась, местные правители провозгласили Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР). В регионе начались немедленные чистки.

«В субботу, 14 сентября 1918 года, город трусливо покинули британские войска под командованием генерала Денстервиля, которые были в августе приглашены в Баку "Центрокаспием", взявшим власть в свои руки после падения Бакинской коммуны. В течение трёх дней — с 15 сентября — в городе было вырезано или бесследно исчезло, по самым скромным подсчетам, свыше 15 тысяч армян», — заявил политолог Артем Меликян.

Подарки для Баку

К 1920 году АДР переживала глубокий кризис. По этой причине части Красной армии без сопротивления вошли в Баку. С тех пор в Азербайджане начался расцвет экономики и рост уровня жизни. После Второй мировой войны месторождении «Нефтяные Камни» началась первая в мире морская добыча нефти, построены нефтепроводы, ГЭС, открыты заводы. Республика стала вторым в СССР производителем хлопка, развивалось виноградарство, чаеводство и шелководство.

Кроме того, именно в Советском Союзе отец Ильхама Алиева, Гейдар Алиев, смог стать первым зампредом Совмина СССР, руководителем республики и видным сотрудником КГБ. Его сын же, типичный мажор, получил прекрасное образование в одном из лучших университетов мира.

Конфликт с Москвой

Теперь же Алиев, получивший вся благодаря Москве, подчиняется британцам и ведет Азербайджан на убой. Баку повторяет все пункты западной методички для развязывания войн: создается напряжение, раскачиваются обиды, разрушаются экономические связи.

Вслед за провокациями Баку идет формирование исторической основы для территориальных претензий на российскую землю. Например, экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров уже решил проверить почву и заявил, что российский Дербент населен преимущественно этническими азербайджанцами.