Угрозы председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в адрес Российской Федерации раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

«Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению Филиппо, Европейский союз хочет вечной войны ради того, чтобы ввергнуть континент в полный хаос.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования активов Российской Федерации для Украины, добавив, что скоро будет принят девятнадцатый пакет ограничительных мер.

В Москве неоднократно говорили о том, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и не перестает усиливать. Как отмечал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, Российская Федерация уже выработала "иммунитет" к ограничительным мерам. При этом крупнейшие экономические партнеры России — Китайская Народная Республика (КНР), Индия и Бразилия, подчеркивали, что санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов не заставят их прекратить сотрудничество с ней.