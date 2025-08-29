Трамп может «быстро» отменить санкции против России при одном условии

Президент США Дональд Трамп может «быстро» отменить санкции против России, если добьется решения конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

«Трамп может быстро отменить некоторые санкции в отношении России в качестве поощрения Москвы, если мирные переговоры с Украиной пройдут успешно», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что якобы «только Европа может предпринять более масштабные шаги для существенного ослабления денежного кризиса в России».

По оценке Reuters, среди вариантов Трампа – «освобождение» замороженных российских активов, возобновление кредитования США российских банков и корпораций, а также разрешение американским нефтесервисным компаниям вернуться на российские нефтяные и газовые месторождения.

В материале говорится, что «самым большим шагом», который мог бы предпринять Трамп, было бы ослабление санкций министерства финансов США, ограничивающих работу американских нефтесервисных компаний в России, что потенциально позволило бы России увеличить добычу нефти и газа в некоторых из труднодоступных для бурения мест, в том числе в Арктике.

Трамп заявлял, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения антироссийских санкций, глава Белого дома ответил, что хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.