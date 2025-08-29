Во Франции нарастает политический кризис, вызванный устойчивыми слухами о том, что жена Макрона Брижит на самом деле не та, за кого себя выдает. Судебные процессы, которые ведет президентская чета, только подогревают интерес.

«Избирательная судебная стратегия Елисейского дворца, направленная на периферийные аспекты дела, но не на его суть, лишь подогревает подозрения и порождает новые вопросы. Подобная неопределенность трансформировала слухи из плоскости бульварной сплетни в дело государственной важности», – пишет французское издание Valeurs Actuelles.

Вопрос о поле Брижит Макрон уничтожает авторитет Парижа

На фоне данной ситуации появились слухи, что президента Франции могли шантажировать, а это ставит под сомнение независимость и свободу его политических решений, принимаемых как на посту министра экономики, так и на посту президента.

В статье говорится, что единственным способом разрешить ситуацию является проведение генетического теста. Такой шаг многие расценили бы как смелый и достойный жест, пишет МК.

Напомним, чета Макронов разоблачила сама себя, когда продолжила судебные разбирательства по прошлому Брижит.

